Il diktat di De Laurentiis: “Io di calcio non parlo”. Ma ci pensa Verdone

Il suo ritorno a Napoli è esclusivamente cinematografico, o quasi. L’occasione la fornisce la presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone «Si vive una volta sola». Con il produttore, nell’infinito incontro stampa in un albergo del Lungomare, ci sono anche il figlio Luigi, il regista e gli attori Anna Foglietta e Rocco Papaleo. Sul Napoli però nessuna concessione, neanche sull’imminente sfida di prestigio con il Barcellona. Il rinnovo di Mertens, il caso Allan e il lavoro di Gattuso sono temi neanche minimamente sfiorati. Non è solo una scelta, è, evidentemente, una strategia, dal momento che De Laurentiis non parla del Napoli da mesi, visto che ha rilasciato poche battute in occasione della presentazione di Gattuso e altre poche considerazioni giorni fa sul Var. Le uniche, brevi, eccezioni sono relative ad alcuni siparietti con Carlo Verdone, grande tifoso della Roma. «Hai visto quanto è forte l’Atalanta?», dice il presidente rivolgendosi al regista, con un chiaro riferimento alla lotta per la zona Champions, distante dal Napoli di 12 punti. Il produttore ha poi aggiunto, dopo lo sfogo dei giorni scorsi sul mancato utilizzo del Var in episodi dubbi, tra il serio e il faceto: «Ormai, hanno iniziato a fare tutti quanti i piagnoni». Poi più nulla, neanche sulle ultime vittorie azzurre. «In verità quando il Napoli è stato in crisi mi è parso rilassato e tranquillo – ha confidato Carlo Verdone-, era più arrabbiato quando le cose andavano bene, non lo capisco. Ormai per me è indecifrabile, anche per questo parliamo di cinema e mai di calcio. Anche perché ho i miei pensieri con i problemi della mia Roma». Il regista però tiferà per il Napoli in vista del Barcellona. «Bisogna sostenere le italiane, forza azzurri per martedì!», esclama Carlo, tra i sorrisi di tutti, Foglietta compresa, «simpatizzante del Napoli visto che mamma è di qui», ricorda. Fonte: Il Mattino