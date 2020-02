UFFICIALE: Il Borussia Dortmund ha riscattato Emre Can

Emre Can è a tutti gli effetti un giocatore del Borussia Dortmund. Il passaggio del centrocampista tedesco dalla Juve è diventato già a titolo definitivo. Lo comunica in modo ufficiale il club bianconero sul proprio sito: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori”.

Emre Can è andato in prestito al Borussia Dortmund nell’ultimo mercato invernale e alla prima con la maglia dei tedeschi ha siglato un eurogol incredibile. Negli ultimi giorni sono arrivate anche alcune sue dichiarazioni sulla Juve e su Sarri, sul periodo che ha vissuto a Torino: “Nel Borussia mi sento importante, non come prima”. Ora, per una cifra pari a 25 milioni, Emre Can continuerà a giocare per il Borussia. Fonte: CdS