L’Inter non molla Allan: In estate il brasiliano potrebbe lasciare Napoli

L’Inter non ha rinunciato all’idea Allan. Il centrocampista azzurro non sta vivendo una stagione straordinaria e in estate potrebbe cambiare aria. Non ultima l’esclusione dalla lista dei convocati da parte di Gennaro Gattuso in vista del match contro il Cagliari. Questo sarebbe l’elemento che proverebbe il distacco, quasi insanabile, tra il centrocampista brasiliano e la società partenopea. Il presidente azzurro De Laurentiis valuta il proprio calciatore intorno i 50 milioni di euro, anche se il preferito di Conte resta Vidal.