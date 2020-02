De Laurentiis: “I danni dagli arbitri? Perchè no, chi sbaglia paga”

Il presidente De Laurentiis ai microfoni del CdS. Ecco cosa abbiamo evidenziato:

Vorrebbe chiedere i danni agli arbitri che sbagliano?

«Perché no? Il principio “chi sbaglia paga” assiste tutti i processi democratici in cui ci si confronta. E il calcio non fa specie. Se un giudice sbaglia nell’emettere una sentenza, può essere chiamato a risarcire i danni cagionati. L’arbitro non dovrebbe sottostare alle stesse regole? Il Napoli quest’anno si è visto negare moltissimi rigori. Non lo dico solo io, ma lo riconoscono anche tutti i media. Se questi torti a catena sviluppassero un danno di duecento milioni, chi li ripagherebbe?»

Fonte: CdS