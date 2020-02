DIFESA – Meret e Hysaj pronti per Cagliari

Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Cagliari di domenica alle ore 18,00 alla “Sardegna Arena”. Come riporta il CdS ci sono importanti notizie su Meret, il portiere degli azzurri si sta riprendendo dalla botta al fianco, subita durante la sfida contro la Sampdoria, anche se contro i sardi dovrebbe toccare ancora ad Ospina. L’altra novità è Hysaj, contro l‘Inter non c’era per squalifica ed è pronto all’uso per giocarsela con Di Lorenzo o Mario Rui. Per il resto Koulibaly al fianco di Manolas, per fermare la coppia del Cagliari Joao Pedro e Simeone.

La Redazione