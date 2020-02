ATTACCO – Insigne meglio, ma resta in dubbio per Cagliari

Le pagine odierne del Corriere dello Sport, aggiornano anche sulle condizioni di Lorenzo Insigne, non impiegato per la gara di Coppa Italia contro l’Inter. Il capitano del Napoli, sta meglio sul piano fisico, ma come per Koulibaly, la fretta rischia di essere una cattiva consigliera. In vista della sfida contro il Cagliari, probabile il tridente con: Elmas, Milik o Mertens e Callejon. Il ballottaggio sulla punta sarà uno dei dubbi di formazione da mandare in campo contro i sardi di mister Maran.

La Redazione