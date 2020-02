Koulibaly out contro l’Inter. Nessuna bocciatura, non è al top della forma

Prestazione negativa quella di Kalidou Koulibaly messa in mostra domenica pomeriggio al San Paolo contro il Lecce. Il senegalese tornato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo due mesi, sembra non essere al top della condizione fisica. A San Siro quindi il difensore dovrebbe partire dalla panchina così come riporta La Gazzetta dello Sport che chiarisce anche le motivazioni dell’esclusione: “E’ bene chiarire, però, che l’esclusione del difensore senegalese non è una bocciatura: resterà fuori, perché non è ancora nella migliore condizione di forma”.