Torti arbitrali – De Laurentiis si farà sentire nelle opportune sedi e al momento giusto

De Laurentiis ha fatto arrivare il messaggio che le sue parole dopo gli episodi contro l’Atalanta hanno ancora lo stesso valore, e aspettano ancora risposta: «Ne abbiamo le tasche piene – disse De Laurentiis in quell’occasione – Basta non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene». Questo lo sfogo di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport a fine partita, commentando l’arbitraggio di Napoli-Atalanta dello scorso 30 ottobre. «Chiedo chiarezza e rispetto. A Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene», disse il presidente del Napoli, che oggi ripeterebbe le stesse identiche parole. Ma non lo farà. Il club azzurro si farà sentire nelle opportune sedi e al momento giusto. Per il presidente azzurro è importante non creare alibi e giustificazioni alla squadra. Ma non si può abbassare la guardia contro una serie di arbitraggi inadeguati che stanno condizionando una stagione già molto difficile per la squadra partenopea. Fonte: Il Roma