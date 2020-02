Parrotto: “De Zerbi in scadenza con il Sassuolo, Napoli possibile interesse”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Parrotto, Sassuolonews.net: “Napoli-De Zerbi? Ho parlato dell’indiscrezione già il 20 Gennaio. Per adesso l’allenatore è sotto contratto con il Sassuolo ma in scadenza a Giugno. Per quanto mi risulta ci sono stati primi approcci per sondare il terreno. Non c’è una reale trattativa, per il momento. Rinnovo rifiutato? Un quotidiano ha riportato che De Zerbi l’ha rifiutato, ma l’allenatore non l’ha mai rifiutato e si è anche arrabbiato. Carnevali ha esplicitamente detto di non aver trattato ancora con De Zerbi per il contratto, se ne parla a fine stagione”.