Verona/Juventus 0-0 (p.t): gol annullato agli scaligeri, due legni bianconeri

Il Verona di Juric, rivelazione di questa stagione calcistica, ospita la capolista Juventus al Bentegodi. L’avvio del match è tutto per i padron i di casa che arrivano al gol grazie a Kumbulla, Rete poi annullata per fuorigioco. La Juve si risveglia ed a fine primo tempo può mettere in conto due legni. (Traversa per Douglas Costa e palo di Ronaldo) La prima frazione di gioco vede le squadre tornare negli spogliatoi a reti inviolate.

Verona – Juventus 0-0

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Alex Sandro (J), Lazovic (V), Pessina (V)