Il paperone degli allenatori è Diego Pablo Simeone

MISTER STIPENDIO

Passando agli allenatori, il più pagato è il discusso Simeone, che nonostante il ritardo di 13 punti in campionato dai cugini primatisti, continua a guadagnare più di tutti, ben 3,6 milioni al mese, ben oltre il doppio di Zidane, che ne prende 1,4. Solo, si fa per dire, 500.000 per il nuovo tecnico del Barça, Quique Setién. In Inghilterra, invece, la fanno da padroni Mourinho e Klopp, con 1,46 a capoccia. Il primo della lista per quanto riguarda la Serie A, infine, è Antonio Conte, con 1,38 milioni. Fonte: CdS