Parla la “storia”, parla Carmando. Le sue parole a Canale 21

Una bella sorpresa a Super Sport 21. Ha chiamato per intervenire in diretta Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli di Maradona. Carmando, telespettatore affezionato di Super Sport 21, ha salutato tutti i tifosi del Napoli e ha invitato tutti a stare tranquilli per il futuro della squadra azzurra. “Sono molto felice che a Napoli sia arrivato Gennaro Gattuso. Lo conosco da tanto tempo, gli sono molto affezionato ed è una gran bella persona. Vi posso garantire che il futuro, nelle sue mani, è in buone mani: è un grande professionista, è un grande appassionato di calcio e ha sempre seguito il Napoli con grande affetto, quasi come un tifoso mascherato. Finalmente ha trovato il giusto assetto e ora farà bene. State tranquilli, tifosi, è lui l’uomo giusto per ripartire“. Chiosa immancabile su Diego Armando Maradona: “Sta bene, lo sento spesso”.