ATTACCO – Politano insidia contro il Lecce il posto di Callejon

La scorsa settimana non si è quasi mai allenato a causa dell’influenza, invece questi giorni si è spesso allenato in gruppo, quindi è pronto a giocare. Come riporta il CdS, Matteo Politano è pronto a dare una mano sin dal primo minuto contro il Lecce, panchina per Callejon. Per il resto Milik e Insigne gli altri pronti a dare il loro contributo. Panchina per Mertens, ma in caso di necessità come contro la Sampdoria, vuole lasciare ancora il suo marchio.

La Redazione