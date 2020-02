Il galactico per eccellenza è solo uno: Dries Ciro Mertens

Il “galactico” per eccellenza lo è e potrà restarlo, come un testamento scolpito nella Storia, Sua Maestà Dries Mertens, centodiciannove reti alle spalle, due soltanto per affiancare Hamsik e chiaramente tre per prendersi la hall of fame del bomber, dominarla dall’alto e da solo, quasi a voler diventar leggenda. Mertens è un tormento, adesso, con quel contratto in scadenza a giugno che sembra complicato da rinnovare, con tutti i corteggiatori che si intravedono tra l’Italia e il resto del Mondo, però è anche l’estasi di un gesto assai “scugnizzo”, per esempio il gol di Marassi, un tocco dolce e anche perfido, uno scippo ma anche un graffio a modo suo, incapace di essere banale. Fonte: CdS