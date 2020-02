Domenica 16 Febbraio alle ore 18,00 si giocherà alla Sardegna Arena la sfida tra il Cagliari e il Napoli per la quinta giornata di ritorno. Per i sardi c’è prima la trasferta di Genova contro il Genoa di Nicola e c’è una diffida pesante. Si tratta di Radja Nainggolan, dovesse subire il cartellino giallo, rischierebbe di non esserci contro gli azzurri. In dubbio anche la presenza degli altri due ex della sfida il centrocampista Rog e la punta Pavoletti.

La Redazione