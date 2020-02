Le parole di Zeman sul calcio femminile fanno discutere

«Vediamo se il calcio femminile riuscirà a fare un passo in avanti, è un problema anche di cultura, di solito in Italia le donne stanno in cucina: non so se questo è grave, certo è che i maschi devono mangiare...». Parola di Zdenek Zeman, che però sottolinea: «Il calcio femminile oggi è in grande sviluppo in Italia, nella scorsa estate ho assistito ai campionati del mondo. Speriamo vada sempre più avanti, però finora le donne sono state indietro nel calcio». Fonte: Il Mattino