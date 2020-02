INCOGNITA COPPE

A giocare un ruolo importante per il Napoli saranno anche le coppe infilate in un mese di febbraio fondamentale per gli azzurri. Ci sarà l’Inter in Coppa Italia e lo scontro ai nerazzurri prima della trasferta in Sardegna, poi il richiamo della musichetta Champions: la sfida al Barcellona subito dopo il Brescia può cambiare, in un modo o nell’altro, la stagione del Napoli in un mese che si annuncia già decisivo con sette sfide da non fallire. Fonte: Il Mattino