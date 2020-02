Diego nel nome di Maradona: ora “quello stadio” è anche il suo

Il tedesco Demme, nato a Herford, si chiama Diego perché era il nome di Maradona. La scelta è stata di papà Enzo, che ha origini calabresi eppure è un grande tifoso del Napoli. Per questo, quando nel 1991 è nato suo figlio, non ha avuto dubbi. Una storia speciale, la sua, una favola a lieto fine con nuovi capitoli.

Perché contro la Juve, sugli spalti del San Paolo, lo stadio teatro delle prodezze di Maradona, c’era anche papà Enzo. In una sola notte ha realizzato un paio di sogni: suo figlio giocatore del Napoli, la Juventus battuta 2-1, l’atmosfera magica di Fuorigrotta. Momenti indimenticabili. Napoli era nel destino di Demme: era stato in città diverse volte, aveva apprezzato la cucina e il calore della gente, con la complicità del papà aveva imparato diverse parole in napoletano e aveva divorato VHS di Maradona, incuriosito dal personaggio a cui deve il suo nome. Ma il Napoli, Demme, l’aveva affrontato anche da avversario, nel 2018, in occasione dei sedicesimi di Europa League. Fu un doppio confronto speciale. Sperava presto di tornare al San Paolo: due anni dopo quello stadio è diventato anche il suo.

Fonte: Cds