Llorente/Giroud, l’Inter valuta i vantaggi delle operazioni

Giroud era stato di fatto bloccato, ma da alcuni giorni il suo entourage non ha più ricevuto segnali dall’Inter. Restava da definire la durata dell’intesa e da limare qualcosa con il Chelsea, ma il più sembrava fatto. E invece, come si legge sul Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha cambiato orientamento ritenendo forse l’investimento troppo oneroso e con il rischio di non poter inserire il calciatore in lista Uefa. Le quotazioni di Giroud, dunque, sono in calo. E Llorente? L’operazione legata allo spagnolo è meno dispendiosa perché eventualmente Fernando arriverebbe in prestito dal Napoli, ma perché De Laurentiis e Giuntoli lo lascino partire è necessario che trovino un sostituto.