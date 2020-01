Zazzaroni: “Ancelotti mi ha confessato che prenderà dal Napoli…”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio: “Hirving Lozano è stato bocciato dal Napoli. Potrebbe andare a giugno all’Everton. Lozano andrà all’Everton a giugno. Me lo ha confessato Ancelotti. Matteo Politano è un ottimo calciatore. Va via dall’Inter solo perché Antonio Conte, per il suo 3-5-2, vuole un esterno che sappia ricoprire tutta la fascia e Politano non ha queste caratteristiche. Fidatevi però. L’ex Sassuolo è un bel giocatore!“.