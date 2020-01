Il Napoli è ormai un fiume in piena sul mercato, per il presente, ma soprattutto per il futuro. Il sito di Gianluca di Marzio aggiorna sulla trattativa per Andrea Petagna, accordo già raggiunto con il ragazzo, compreso ingaggio e diritti d’immagine, ora si tratta con la Spal. Contatti sempre più costanti, distanza ora di un milioni tra i club, ma la sensazione è che si farà per un totale di 17 milioni + 2 di bonus. Petagna rimarrebbe a Ferrara per poi arrivare in estate.

La Redazione