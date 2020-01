A Napoli non è ancora passata la sbornia del successo di ieri sera contro la Juventus per 2-1 con le reti di Zielinski e Insigne. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter aggiorna lo stato d’animo della squadra bianconera. “Ritorno a Napoli da dimenticare per Sarri. Anche la nebbia contro la Juve i non colorati restano prima bloccati in aeroporto e poi tornano in albergo. E sono ancora a Napoli”.

La Redazione