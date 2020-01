Il desidero di Mertens di restare va oltre il campo da gioco

Sono in scadenza di contratto e questa è diventata, ormai, una spina nel fianco in casa Napoli. Ma, mentre Josè Callejon sembra deciso a salutare la prossima estate, Dries Mertens continua a valutare il suo futuro e probabilmente continua a vederlo un po’ più azzurro di Calletì. Nella mente del folletto belga c’è la speranza di fare una cosa, ne parla il quotidiano Tuttosport. Segnali, al momento, di un vero e proprio addio, non ce ne sono, ma la possibilità che l’ex PSV resti anche per la sua carriera dopo il campo, non è del tutto da escludere. Il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro con un ruolo da dirigente. E non solo. L’attaccante belga vorrebbe proporsi per creare un ponte tra Napoli ed il Belgio, con lo scopo di portare in azzurro i giovani talenti.