Categorico con la Lazio, Kostas Manolas studia da leader

Sarà stata l’aria di derby, ma abbiamo visto un Manolas semplicemente impeccabile contro la Lazio in Coppa Italia. Poi, sull’ onda della purissima adrenalina, ha continuato anche dopo il fischio finale, facendo da apripista per l’esultanza del gruppo sotto la curva azzurra. Il Manolas di coppa ha fatto intendere di poter aspirare anche ad una candidatura a leader. Il che non guasterebbe affatto, anzi… In campo s’è rivelato categorico, si legge sul CdS, non permettendo alle punte laziali nemmeno di respirare, optando decisamente per la soluzione migliore quando è stato chiamato a scegliere se allontanarla, la palla o giocarla. «Vittoria sofferta ma meritata, serve questa grinta sempre. Bravi tutti e ora testa al campionato»: così aveva commentato (sul social) il passaggio alle semifinali, lanciando al contempo la sfida ai bianconeri (domani tornerà verosimilmente Di Lorenzo al suo fianco), altro incrocio dallo stesso particolarmente sentito. Visto che se si va a ritroso di circa cinque mesi, balza subito all’occhio quel gol di testa (in stile Roma-Barcellona) messo a segno nella pirotecnica andata dell’Allianz Stadium di fine agosto. Quello che diede il “la” alla seppur provvisoria rimonta azzurra (l’altro centro in fotocopia col Brescia). E allora, provaci ancora Kostas…