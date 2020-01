Volpe: “Sarri è consapevole di essere stato incoerente”

Gianmarco Volpe è stato anima del gruppo legato al Sarrismo ed oggi è uno di quelli che dirige Bellavista Social Club. La sua opinione in merito al ritorno del tecnico al San Paolo è riportata da Il Mattino: «Rivedere Sarri al San Paolo, per noi che animammo quel gruppo, non potrà che essere un’emozione forte, dopo quei tre anni meravigliosi, con una chiusura drammatica dal punto di vista sportivo. Sarri verrà accolto tra i fischi: ma, il giudizio sull’uomo resta personale. Se c’è una persona rammaricata per come è finita, ne sono certo, è lo stesso Sarri: perché è consapevole di esser stato incoerente, perché per giustificare la sua scelta ha utilizzato quegli argomenti che tante volte ha osteggiato durante tutta la sua carriera. Alla luce, poi, degli ultimi mesi, non si può che dare ulteriore valore a tutto quello che ha fatto Sarri: non era l’unico protagonista di quel progetto tecnico, ma tanto merito gli appartiene e deve restare la gratitudine per quel periodo».