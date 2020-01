Allan è partito per il Brasile per la nascita del terzo figlio

Allan non sarà della partita per Napoli-Juventus. Il centrocampista azzurro è partito per il Brasile, dove la moglie Thais ha partorito. Matteo, questo il nome del neonato, è il terzogenito in casa Allan. Il giocatore sta recuperando da un infortunio muscolare e ha ottenuto il permesso della società partenopea per raggiungere la moglie a Rio de Janeiro.

