SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Vittoria in rimonta per l’Under 14 Genfra

Pareggio e punto utile per i nostri Under 16 allenati da Mister Matafora che escono dallo scontro diretto contro il Bombonera con l’1-1, nella gara valevole per la 12ª Giornata di Campionato Regionale. Partita nella quale i nostri ragazzi ne escono illesi e non ridimensionati grazie al risultato utile ottenuto contro un avversario attrezzato, dovendo fare i conti anche con le assenze ma senza perdere lo spirito combattivo. Primo tempo tirato da ambedue le parti che mettono in campo tanta foga agonistica e voglia, creando però poche occasioni da rete, tra le quali quella di Gison concretizzata su contropiede rapido da superare il difensore e insaccare con uno splendido pallonetto l’1-0, firmando il nono gol stagionale. Successivamente al vantaggio, i nostri non hanno approfittato del momento e hanno dovuto fare i conti con una gestione complicata del pallone al centrocampo, vedendosi fischiato contro un calcio di rigore dubbio nei minuti di recupero per fallo di mano di Fermariello e realizzando l’1-1 che chiude i primi 40 minuti. La ripresa segue il copione della seconda metà di primo tempo, con tanta confusione a centrocampo per i nostri ragazzi che non riescono ad incidere e rischiano molto in difesa, venendo salvati dalla prontezza di riflessi di Genovese in più di un’occasione e mantengono il pareggio. Buon risultato per i nostri ragazzi che mantengono il terzo posto dopo uno scontro diretto difficile e ottengono il sesto risultato utile consecutivo, ma ora si deve continuare sulla strada scelta senza rilassarsi.

Pareggio in rimonta per i nostri Under 16 GENFRA di Mister Carducci che conquistano un buon punto contro la Virtus Belsito dopo l’1-1, valevole per la 10ª Giornata del Campionato Regionale. Partita combattuta e non semplice tra le due compagini in posizioni ravvicinate in classifica, ma comunque regalando occasioni importanti e non annoiando i presenti. I ragazzi di Mister Carducci iniziano la gara in salita, trovandosi sotto con il risultato e dovendo inseguire gli avversari, agguantandoli con il gol del pareggio firmato dalla pregevole sforbiciata di Corona su assist di Antonacci. Bravi i nostri ragazzi a non abbattersi sul vantaggio degli avversari e a riprenderli credendoci, senza mai mollare.

Vittoria sudata ma di carattere per i nostri Under 14 allenati da Mister Passariello che battono gli Aquilotti Sarno per 2-1, valevole per la 12ª Giornata del Campionato Regionale. Buona prestazione per i nostri contro una squadra coriacea e che ha dato filo da torcere ai biancoazzurri, questi ultimi capaci di poter reggere le offensive avversarie e saper soffrire quando il momento lo richiedeva. Il via è elettrizzante per i nostri che passano in vantaggio su calcio d’angolo con Priore a colpire su assist di Virnicchi, ma subito dopo si presenta l’occasione del raddoppio con Principato a mettere in mezzo per Dell’Aquila, il quale però si lascia sfuggire l’occasione e non concretizza il 2-0. Il gol mancato viene compensato dagli avversari, sfruttando al massimo un contropiede e realizzando il pareggio che chiude la prima parte di gara. La ripresa prosegue sulle corde del primo tempo con i nostri ad assediare l’aria avversaria, guadagnandosi un calcio di rigore, purtroppo sbagliato dal nostro Gala che ha colpito la traversa. Fortunatamente, il penalty non concretizzato non peserà sull’economia finale grazie al gol su azione personale del classe 2007 Russo, bravo a rubare palla in aria di rigore, saltare l’avversario e segnare il definitivo 2-1 che regalerà i tre punti alla squadra di Mister Passariello a dieci minuti dalla fine. Con questo risultato, i biancoazzurri rimangono nelle zone nobili della classifica e continuano nella loro costante crescita.

Vittoria in rimonta per i nostri Under 14 GENFRA allenati da Mister Della Ragione che superano con carattere il Real Casamicciola per 3-1, nella gara valevole per la 9ª Giornata di Campionato Provinciale. Prestazione più che buona per i nostri biancoazzurri, i quali conquistano la seconda vittoria consecutiva del Campionato, ribaltando lo svantaggio iniziale subito e prendendosi a suon di gol tre punti importanti in questa loro prima stagione in un campionato FIGC. Bravi a mettere in campo una prestazione corale convinta e mandando a rete Martino con una doppietta e Cacace, a conferma dell’ottimo inizio di 2020 e della crescita acquisita fino a questo momento della stagione.

La Redazione