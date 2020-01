Quando arrivò Gattuso, Meret era ancora il titolare, poi…

Con l’arrivo di Gattuso (dal Parma in su) ancora Meret in vantaggio, ma quel benedetto “virus” non avrebbe risparmiato nemmeno lui. Autore, come parecchi altri, di interventi scomposti ma anche sfortunati su Traorè (dopo Freuler) e sul missile di Lukaku, colpito peraltro al fianco nel corso di quel match. Lasciando i guanti a Ospina a sua volta “infettato”, troppo leggero su Immobile e impallinato dallo stesso, prima del rigore parato in coppa (al Perugia) a far da magra consolazione. «Nessun cambio di gerarchia, Meret patrimonio del Napoli, ma a oggi Ospina per il tipo di gioco che cerco (quello coi piedi) è un pizzico più avanti» così Ringhio prima del maroso Viola, ma probabilmente si (ri)cambierà registro. Riproponendo un Meret del tutto ristabilito, voglioso di riscatto e di Euro 2020.

Fonte: CdS