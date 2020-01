Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Netto successo a Perugia per il Napoli Under 17”

PERUGIA-NAPOLI 0-4

PERUGIA – Caputo; Gaudini, Menci, Angori, Tomassoni, Bortolussi, Galeotti, Brandi, Mattioli, Lunghi, Crispino (52’ Maisto) A disp. Moro, Socievole, Xhani, Cardinali, Sodano, Izzo, Maisto, Morina, Fabbei All. Papini

NAPOLI – Baietti; Somma, Maciariello (80’ Tipaldi), Iaccarino, Barba, Acampa (80’ Rossi), De Martino, De Simone P. (62’ Vergara), D’Angelo 62’ Umile), D’Agostino (80’ Ambrosino) A disp. Pinto, Carannante, Vitiello, Tipaldi, Russo, Vergara, Ambrosino, Umile All. Carnevale

Note: Ammonito: Brandi (P); Recupero: 0’ p.t.; 1’ s.t.

Marcatori: 51’ Brandi (N) aut.; 66’ D’Agostino (N); 67’ Acampa (N); 88’ Tipaldi (N)

PERUGIA – In terra umbra il Napoli di Carnevale parte deciso, dove cerca la via della rete, ma trovano sulla loro strada un attento Caputo. Il portiere degli umbri continua nel tenere bene tra i pali, azzurrini che giocano meglio dei padroni di casa e sfiorano anche il gol del vantaggio verso la fine del primo tempo. Ad inizio ripresa i partenopei passano con l’autorete dei padroni di casa Brandi su azione da calcio d’angolo. La partita per gli azzurrini è in discesa, controllano senza grossi patemi, sfiorano il raddoppio prima di trovarlo con il tiro sotto misura di D’Agostino. Il match è in dominio del Napoli che realizza la terza rete con il diagonale di Acampa. Prima della fine del match arriva il poker degli azzurrini con il neo entrato Tipaldi. Con questi tre punti i partenopei conservano il secondo posto e domenica sfida casalinga contro il Cosenza che è a metà classifica.

Alessandro Sacco