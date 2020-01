Ultime Castel Volturno – Buone notizie per Meret. Terapie per i 4 infortunati

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in palestra in vista della partita di martedì sera contro la Lazio per ii quarti di finale di Coppa Italia. Per chi ha giocato contro la Fiorentina, lavoro di scarico, mentre il resto lavoro defaticante. Lavoro personalizzato per Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens. Buone notizie per Meret che sarà a disposizione per la gara contro i biancocelesti. La squadra lascerà Castel Volturno nel pomeriggio per poi rientrare domani mattina.

La Redazione