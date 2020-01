I nuovi acquisti, Gaetano e il Barcellona: le parole di Arkadius

Arek Milik, nell’ intervista alla radio ufficiale del Napoli, parla dei nuovi acquisti, del giovane Gaetano, e della bellissima sfida contro il Barca.

«Demme e Lobotka sono buoni acquisti, ma ho visto ancora poco di loro dopo due allenamenti insieme». Gaetano alla Cremonese: «Gli farà bene. È giovane, è di qualità, è cresciuto tanto con Ancelotti, allenandosi con noi ha fatto il salto di qualità. Ora dovrà fare un passetto indietro per poi farne due in avanti». Torna infine sulla Champions, al big event del 25 febbraio col Barcellona: «Queste sono partite sempre molto attese, sarà una sfida bellissima con la più forte al mondo. Abbiamo rispetto per loro, ma non paura: l’andata la giocheremo nel nostro stadio, sarà difficile passare il turno ma so che nel calcio tutto è possibile».

Fonte: CdS