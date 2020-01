C’è un azzurro che sta diventando un peso nel Napoli

Il mercato del Napoli, insomma, va definendosi anche in uscita, alla voce cessioni, dopo gli arrivi ufficiali di Demme e Lobotka e quello ufficioso di Rrahmani. Il nodo? Am in Younes.

L’esterno tedesco, appena 7 presenze e 148 minuti tra il campionato (143) e la Champions (5), non è stato convinto dalle proposte di Parma e Torino: lo vorrebbero in prestito, mentre lui aspira alla cessione a titolo definitivo.

Meglio ancora se in Germania: in Bundes è monitorato, proprio come in Turchia.

Si vedrà. Da capire anche il futuro di Lorenzo Tonelli, mai impiegato in questa stagione: su di lui c’è la Samp.

Fonte: CdS