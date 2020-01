Uomini e donne: Alex Del Piero mette in campo una squadra mista

Un anno fa l’ex campione bianconero aveva (ancora) stupito tutti, diventando il proprietario di una piccola squadra di calcio, LA 10 FC. Un club di Los Angeles che gioca in UPSL (United Premier Soccer League, terza serie americana). Del Piero ne aveva parlato in questi termini: “La dimensione del calcio legata alla pura passione”. Adesso l’ex attaccante si è spinto oltre, inserendo due calciatrici all’interno di una squadra, ovviamente, di uomini. E le due non potevano che essere…ex juventine! Si tratta infatti di Lianne Sanderson e Ashley Nick.

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile”, il commento sui social della centrocampista inglese, Lianne Sanderson, una stagione a Torino con la maglia della Juve (dal 2018 al 2019). “Abbiamo fatto la storia. Siamo state le prime donne a giocare in una partita semiprofessionista in UPSL”. Stessa emozione anche per la compagna – anche in bianconero, per lei 7 presenze- Ashley Nick. “Amo questo gioco– le parole della centrocampista americana- e devo ammettere che mi è piaciuto giocare con gli uomini. Per imparare e crescere”. Bravo Alex! Fonte: Sky sport

La Redazione