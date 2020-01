Ghoulam piace a diversi club, sia in Cina che in Francia. Giuntoli prova a trovargli una sistemazione

Faouzi Ghoulam in uscita dal Napoli, cerca una sistemazione adeguata, il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo, o trovare una squadra che pagasse l’ingaggio esoso dell’ algerino. Ghoulam ha un ingaggio di 2.4 aggiunti i bonus si arriva a 4.5 milioni a stagioni lordi. Si cerca la giusta soluzione con il procuratore del calciatore, Jorge Mendes. Molti club sono interessati al calciatore, tra cui diverse squadre top in Cina, mentre in Lingue 1 si sono informati Lille e Monaco. Giuntoli dovrà prima riuscire a cedere l’algerino prima di riuscire ad acquistare Kostantinos Tsimikas, ma deve fare in fretta, perché sul calciatore si muove anche l’Arsenal.