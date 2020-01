Lorenzo Insigne ritrova il goal e il sorriso dopo 8 mesi

DOPPIO INSIGNE

Lorenzo si sblocca finalmente al San Paolo: l’ultima rete otto mesi fa su calcio di rigore contro il Cagliari, il capitano riprende il feeling con il gol proprio con due penalty calciati alla perfezione (il primo concesso dall’arbitro per fallo su Lozano, il secondo con l’intervento del Var per il mani di Iemmello). Gioca da capitano e dopo i segnali molto positivi già mostrati contro la Lazio all’Olimpico si conferma nel match di Coppa Italia contro il Perugia. Una partecipazione costante alla manovra sia con giocate offensive efficaci come l’assist a Lozano per la prima occasionissima della partita sui piedi dell’attaccante messicano fermato da un grande intervento di Fulignati e sacrificio difensivo con recuperi fino ai limiti dell’area di rigore. Fonte: Il Mattino