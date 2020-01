Le liste per la A modificabili liberamente con il mercato ancora aperto

A mercato aperto, i club di Serie A potranno modificare liberamente la lista dei 25 calciatori “over 22”. Poi depositare quella definitiva entro la mezzanotte dell’1 febbraio, all’indomani della chiusura della sessione invernale. A quel punto la lista potrà essere modificata, a parte il caso eccezionale legato ai portieri, solo in un’occasione. Sostituendo fino a 2 calciatori già tesserati per quel club. Si tratta di un jolly da sfruttare una sola volta in tutta la stagione.

La lista dei 25 riguarda i calciatori “over 22” (limite di un anno più alto rispetto alla Uefa): 17 sono inseribili liberamente. Almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio di quella società e altri 4 (al massimo) devono essere cresciuti almeno in un vivaio italiano.

Tutti gli atleti under 22 (per questa stagione si tratta dei calciatori nati dall’1 gennaio 1997 in poi) sono invece utilizzabili liberamente, senza alcuna limitazione nel numero.

Per essere formati nel club o in un vivaio italiano, i calciatori devono essere stati tesserati per tre stagioni in quella stessa società o in in club italiano tra i 15 e i 21 anni d’età.

Fonte: CdS