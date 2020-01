MERCATO – Aggiornamenti su Rrahamani e Amrabat

Il mercato non riguarda solo il presente, ma soprattutto il futuro, dove il Napoli ha avviato diversi contatti con l’Hellas Verona per la sessione estiva. Le pagine odierne del CdS, aggiornano su due calciatori in particolare, Rrahamani e Amrabat. Sul difensore del Kosovo le strade sono molto vicine a tingersi d’azzurro, con l’accordo raggiunto da tempo. Sul centrocampista ex Brugge e Feyenoord, invece il ragazzo tergiversa, sulla durata del contratto e la clausola, anche perchè l’Inter pressa alle spalle. In uscita da valutare le richieste per Ghoulam, Tonelli e Younes.

La Redazione