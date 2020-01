Polemiche sull’elezione di Dal Pino, Marotta: “Contestiamo il metodo”

L’ELEZIONE

Non è l’ampia maggioranza in cui sperava Dal Pino e che sembrava potersi concretizzare quando l’assemblea è stata sospesa mezz’ora su richiesta di Juventus, Inter e Torino (hanno anche chiesto di rinviare il voto per un confronto con il candidato). Mentre pareva sfumato un ritorno di Miccichè. Alla ripresa un colpo di scena: il n.1 granata Urbano Cairo ha candidato il banchiere siciliano, presidente di Banca Imi e consigliere di Rcs, che si era dimesso dal vertice della Lega il 19 novembre per l’inchiesta sulla sua elezione. Alla fine ha raccolto 7 voti (una scheda bianca).

«Non ho parlato con Dal Pino, non ho il suo numero, ma dai rumor penso che accetterà», ha spiegato Giancarlo Abete, che ha preso il posto del commissario ad acta Mario Cicala (anche lui dimessosi per conflitti di interesse) e ha chiuso in fretta il mandato portando la Lega a colmare il vuoto di potere. «L’elezione è avvenuta in modo abbastanza improvvisato – commenta l’ad nerazzurro Marotta. Noi grandi contestavamo il metodo, non certo la persona: Dal Pino è un manager importante ma ci pareva giusto poter ascoltare il suo programma». Fonte: Il Mattino