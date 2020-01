Avv. Coppola: “I tifosi vorrebbero le stesse regole degli altri stadi, nulla di più”

Intervenuto durante la trasmissione Casanapoli in TV, l’avvocato Emilio Coppola ha spiegato le ragioni dei suoi assistiti colpiti da provvedimenti e multe. Secondo le ultime notizie ci sarebbe in programma un incontro tra le parti per dirimere la questione.

“Confermo che una ventina di giorni fa ho avuto un incontro con l’assessore Ciro Borriello in cui si è discusso del muro che si è alzato nei confronti dei tifosi napoletani. Convenimmo che forse era il caso investire la massima istituzione cittadina, La Commissione Sport e Cultura. In questo caso l’assessore ha preannunciato l’incontro che ci sarà, una Commissione presieduta dal Presidente Sgambati che cercherà di mettere insieme tutte le parti coinvolte. I rappresentanti dei tifosi, nel qual caso potrei anche andare io, la SSC Napoli e la Questura del Comune di Napoli”.

Ma quali sono le richieste dei tifosi, occorre ricordarle:

