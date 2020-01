Lobotka in tribuna: vista Napoli

Adesso è tutto molto chiaro, lo è più di ieri e persino di sabato. Quando nella conferenza stampa del pre-partita si era avuta percezione di una scelta, che però poteva sempre restare avvolta nel dubbio. Lanciato lì da Oscar Garcia, l’allenatore del Celta: «Se ritengo che Lobotka non sia concentrato, allora non giocherà: perché ho bisogno di calciatori che siano liberi mentalmente per questa partita difficile e delicata». Lobotka ha il Napoli in testa, da almeno un mese, da quando Giuntoli ha ricominciato a dialogare con il suo entourage, in colloqui praticamente quotidiani avvenuti telefonicamente e anche di persona, attraverso un blitz che il direttore sportivo ha effettuato in Spagna, prima di andare in vacanza a New York. Poi si è messo ad aspettare che accadesse qualcosa: ed è successo. Fonte: CdS