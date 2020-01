Napoli-Lobotka, affare ai dettagli dopo Celta-Osasuna

Il Napoli ha ormai come obiettivo Lobotka, il giocatore vuole l’azzurro, questo matrimonio si farà, ma di mezzo c’è il Celta Vigo che ancora non ha dato il suo assenso. Ancora distanza, minima, ma c’è, dal punto di vista economico, però che si concluderà molto presto. Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, parlano di voci dalla Spagna, di un accelerata dopo la sfida dei galiziani in casa contro l’Osasuna. Il tecnico del Celta Vigo Oscar Garcia non lo ha visto concentrato per la partita di campionato, non dovesse giocare allora sarebbe un ulteriore indizio di addio in pochissimi giorni. Si deve ancora attendere ma il matrimonio Napoli-Lobotka è destinato a compiersi.

La Redazione