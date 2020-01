I figli di Napoli mantengono blindata la difesa: Izzo e i suoi “fratelli”

DIFESA DI FERRO

I gol non mancano, ma anche la difesa sembra poter essere blindata. Per informazioni rivolgersi ad Armando Izzo (cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Ma poi emigrato per diventare ora punto fermo del Torino di Mazzarri) e Fabio Pisacane che dopo aver lasciato la sua città di origine ha superato una grave malattia, ha denunciato un dirigente sportivo che ha provato a coinvolgerlo in un caso di calcioscommesse e ora guida la difesa di un Cagliari che sogna in grande con visita sull’Europa.

Terzini di spinta Giuseppe Pezzella che gioca nell’Udinese ma è di proprietà del Parma e Danilo D’Ambrosio, esterno tuttofare dell’Inter di Conte e che sogna a pieno titolo una chiamata da Mancini all’Europeo di giugno. A fare la guardia davanti alla difesa e a smistare rapidamente i palloni per gli attaccanti. Rolando Mandragora, figlio di Scampia che dopo l’esordio da urlo con la maglia del Genoa contro Pogba oramai 5 anni fa (aveva appena 17 anni) è passato dalla Juventus all’Udinese, giocando da capitano un Mondiale Under 20 e un Europeo Under 21 con l’Italia.

Fonte: Il Mattino