CdS – Allertato Giuntoli “NAPOLI DA LOBOTKA”. Il Ds prepara il viaggio a Vigo

Cristiano Giuntoli è appena sceso da un aereo, dopo una settimana di vacanze, e sa già che ce n’è un altro pronto, stavolta destinazione Spagna, per andare a convincere il Celta Vigo a fare un passo indietro, semmai dopo aver ottenuto l’autorizzazione di De Laurentiis di poterne fare uno in avanti. I venti milioni del Celta, con pagamenti da definire, paiono una frontiera insormontabile, ma si sa come finiscono certe storie al mercato, anche se non c’è l’esigenza di far cassa: la volontà del calciatore ha un peso e sarà anche un semplice indizio, ma Lobotka s’è messo a seguire il Napoli anche sui social. Si comincia da follower e ci si ritrova regista. Fonte: CdS