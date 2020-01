RINNOVO – Il Napoli ha in pugno Nikola Maksimovic

Dopo aver chiuso la pratica per il regista con Lobotka sempre in cima ai pensieri del Napoli, il club azzurro penserà alle pratiche dei rinnovi. Come riporta il Corriere dello Sport, quello più vicino alla conclusione è quello di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo che è al momento ai boxe per problemi fisici, sta per firmare il rinnovo fino al 2024 e guadagnare come ingaggio una cifra vicino ai 2 milioni. L’accordo con il suo agente Ramadani c’è da tempo, tra Napoli e Roma dove gli incontri sono stati positivi. Adesso c’è da attendere solo il cinguettio presidenziale per dare il primo annuncio ufficiale per i rinnovi.

La Redazione