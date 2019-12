N. Schira su twitter: “il 3 Gennaio ci sarà la chiusura per Amrabat al Napoli”

Il mercato del Napoli non riguarda solo il presente, dove c’è da chiudere la trattativa per Lobotka, ma anche il futuro, dove si stanno imbastendo diverse operazioni per l’estate. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira su twitter aggiorna sulle strategie del club azzurro. “Il 3 gennaio appuntamento tra gli agenti di Sofyan #Amrabat e il #Napoli per chiudere l’accordo: stipendio da 1,8 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate in azzurro dal #Verona per 15 milioni più 1 di bonus”.

La Redazione