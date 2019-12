Gattuso ha scelto il 4-3-3, non solo per Insigne

Gattuso stima Zielinski e ha scelto di cambiare modulo anche perché sa che col 4-3-3 uno come il polacco può tornare a esaltarsi. Ma l’ex Udinese, nel caso, può agire anche come attaccante esterno a sinistra. Con Ancelotti sostituiva spesso Insigne sull’out mancino e anche con Sarri, in caso di emergenza, è stato provato nel tridente d’attacco. Zielinski ripartirà dall’unico gol realizzato a Udine e dalla voglia matta di riscattarsi per recuperare il tempo perduto. Vuoi vedere era solo una questione di numeri? Fonte: Il Roma