CdS – “PRENDERE O LASCIARE”. Conto alla rovescia per Mertens e Callejon

I recordman con la valigia. Gente che viaggia, forte: gol o presenze, cose serie comunque. Proprio come il conto alla rovescia del 31 dicembre: meno cinque, quattro, tre e via. Auguri, o giù di lì: perché mancano appena due giorni, quarantotto ore, e insieme con il brindisi e lo champagne Dries Mertens e José Callejon guadagneranno anche il diritto di legarsi a qualsiasi club a parametro zero in assenza di accordi tinti d’azzurro. Anno nuovo, vita nuova: volendo, sia chiaro. Nel senso che nulla è scritto, soprattutto i rinnovi dei rispettivi contratti in scadenza il prossimo 30 giugno, ma alla fine sia l’uno sia l’altro potranno ancora decidere di continuare in corso d’opera. E dunque accettare il prolungamento proposto da De Laurentiis alle medesime cifre attuali. E se le cose non andassero? Beh, grazie davvero e amici come prima. Più di prima: perché le cose bisogna prenderle con filosofia. Ma non cinese: l’anno del Topo, il 2020, segnerà la fine dell’età dell’oro e l’introduzione del salary cap. Già. E ciò significa che in Super League i calciatori stranieri non potranno guadagnare più di 3 milioni di euro a stagione: addio stipendi mega e ultra, chiara l’antifona? Adl ha superato i cinesi: è a Napoli, l’anno del Dragone. Fonte: CdS