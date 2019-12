A volte ritornano: sull’ agenda ancora il nome di Grimaldo

Il regista, prima di tutto. Ma anche in difesa occorre qualcosa, soprattutto per la corsia mancina. Stando a quanto si legge su le pagine de La Repubblica, sull’ agenda di Giuntoli sarebbe ricomparso (mai andato via) il nome di Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica. Nonostante il giocatore abbia firmato da poco il rinnovo del contratto con il suo club, il Napoli non avrebbe rinunciato al laterale sinistro. Per la fascia c’è anche la “vecchia” conoscenza di Gattuso, Ricardo Rodriguez. Giuntoli è al lavoro anche per i rinnovi di casa Napoli, Milik e Zielinski prima di tutto e Maksimovic.