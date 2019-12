Mercato Napoli – A giungo il doppio colpo Amrabat e Rrahmani

La doppia trattativa del Napoli per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani dal Verona sembra doversi concludere sui 30 milioni più bonus. Su Rahmani c’è l’accordo, sia con il giocatore che con il club e si cerca di chiudere già nella sessione di gennaio. Per Amrabat, discorso diverso, in quanto il giocatore è seguito anche da Inter e Atalanta che hanno gli occhi puntati su di lui. La decisione finale spetterà al calciatore, ma il Napoli sembra essere avanti nella trattativa per batter la concorrenza e piazzare il doppio colpo per giungo.