Lozano è un punto fermo del Messico: Ora deve diventarlo anche del Napoli

L’ENTUSIASMO

Lozano si è lanciato nella nuova avventura con grandissimo entusiasmo. Manifestato in pieno il giorno della sua presentazione a Castel Volturno. Il Napoli rappresenta la tappa più importante della sua carriera dopo i due anni in Olanda con il Psv e i primi cinque in Messico con il Pachuca. Hirving è un punto fermo della nazionale (39 presenze e dieci gol) ed è seguitissimo dai media messicani. Ora sarà importante per lui giocare con maggiore continuità per migliorare il rendimento: i presupposti ci sono tutti per potersi mettere in luce con il nuovo sistema tattico introdotto da Gattuso, quello da lui preferito perché proprio nella posizione di esterno (sia a destra che a sinistra) è riuscito a dare il meglio sia con il Psv che con il Messico.

Fonte: Il Mattino